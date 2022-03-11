Рятувальники розбирають завали в Баришівці після жахливого авіаудару: є травмовані

Російські окупанти 11 березня пустили ракети на селище Баришівка Броварського району Київської області. Внаслідок цього зруйновано багато житлових будинків.

Окрім багатоквартирних житлових будинків, рашисти частково знищили та пошкодили інфраструктуру Баришівки.

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Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню. Наразі відомо про 6 травмованих людей.

Наслідки російської агресії у Баришівці:

Зауважимо, що за попередньою інформацією ракета "Іскандер" завдала значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки й частково 10 приватних будинків.

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