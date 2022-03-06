Рятувальники розбирають завали Вінницького аеропорту: жахливі кадри руйнувань

6 березня 2022 , 15:41
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Джерело:

телеграм-канал ДСНС

Російські загарбники 6 березня обстріляли аеропорт під Вінницею. Через це там спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють рятувальні служби.

Це сталося близько 13:35 поблизу села Гавришівка. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на площі у 1 тисячу квадратних метрів. Частково зруйнована адмінбудівля. 

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Зазначимо, що станом на 14:35 працівники ДСНС деблокували з-під завалів 4 осіб. Одна людина, на жаль, зазнала травм, несумісних з життям.

Авіаудар по аеропорту Вінниці

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Автор: Ірина Буртик