Рятувальники розбирають завали військового містечка у Калинівці
26 лютого 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Рятувальники спільно з волонтерами розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у селі Калинівка на Київщині.
Тривають пошукові роботи. У Калинівці працюють 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки від ДСНС.
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Все зруйноване
Вразі загрози, рятувальників відведуть на безпечну відстань. Надзвичайники показали фото з місця подій. Видно, що будівля зруйнована вщент: обвалився дах, не витримали стіни.
До слова, чи можуть бути під завалами люди – не повідомляють.
Завали військового містечка / Фото ДСНС
Рятувальники працюють у Калинівці / Фото ДСНС