Рятувальники розбирають завали військового містечка у Калинівці

26 лютого 2022 , 12:42
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Джерело:

ДСНС

Рятувальники спільно з волонтерами розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у селі Калинівка на Київщині.

Тривають пошукові роботи. У Калинівці працюють 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки від ДСНС.

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Все зруйноване

Вразі загрози, рятувальників відведуть на безпечну відстань. Надзвичайники показали фото з місця подій. Видно, що будівля зруйнована вщент: обвалився дах, не витримали стіни. 

До слова, чи можуть бути під завалами люди – не повідомляють.


Завали військового містечка / Фото ДСНС


Рятувальники працюють у Калинівці / Фото ДСНС

Автор: Ольга Музика