Рятувальники шукають людину, яка впала в Дніпро через обрив троса: реакція КМДА

У Києві обірвався трос атракціону над Дніпром. Людину, яка впала в річку, шукають рятувальники.

У Києві обірвався трос атракціону над Дніпром. Триває рятувально-пошукова операція.

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Ускладнено рух транспорту

Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

За інформацією поліції Києва, через обрив троса атракціону ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.

Місто звертається та вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році,

– мовиться у повідомленні КМДА.

Речник ДСНС Києва Павло Петров зазначив, що люди, які перебували поруч із місцем події, витягнули трос, що обірвався. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції, працівники відділу поліції в річковому порту Києва, патрульні поліцейські та ДСНС. Пошуки людини тривають.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося, що у воду впала 20-річна дівчина, однак згодом у поліції уточнили, що йдеться саме про хлопця.