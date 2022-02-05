Порятунок 5-річної дитини в Марокко: хлопчика витягли із колодязя, однак той помер

У Марокко завершили операцію з порятунку 5-річного Раяна, який застряг у колодязі. Вона тривала від 1 лютого, відколи хлопчик впав у колодязь.

Рятувальна операція тривала понад 4 дні. Увесь цей час хлопчик був у колодязі.

Що було раніше 5-річний хлопчик впав у колодязь в Марокко: за порятунком вже п'ятий день стежить весь світ

Хлопчик помер

Спершу повідомлень про стан дитини не було. У мережі опублікували лише кадри, як рятувальники несуть малого до карети швидкої.

Порятунок 5-річного Раяна супроводжувався радісними вигуками та свистом. Ця подія зібрала сотні людей біля місця трагедії та прикувала увагу тисяч людей по всьому світу, які спостерігали за рятувальною операцією наживо. Коли рятувальники таки дістали тіло Раяна з колодязя, натовп радів порятунку, однак буквально через кілька хвилин у ЗМІ новідомили – хлопчик помер.

Як люди реагували на визволення хлопчика з колодязя: щемливе відео

Для порятунку хлопчика розгорнули масштабну операцію. Щоб визволити дитину з пастки, довелося копати горизонтальний тунель. Коли бульдозер наблизився до колодязя, рятувальники почали копати вручну, оскільки була загроза зсуву.

Новина про смерть 5-річного Раяна умить стала сенсацією у твітері. Тисячі користувачів, які спостерігали за операцією, висловлюють свої співчуття родині та всім, хто підтримував їх.



У твітері поширюють ось таку щемливу ілюстрацію про порятунок 5-річного Раяна

На трагедію відреагував і король Марокко Моххамед IV. У королівській пресслужбі повідомили, що він зателефонував батькам загиблої дитини.

Я уважно стежив за розвитком трагічної аварії дитини. Ми попросили вжити необхідних заходів і зробити все можливе, щоб врятувати життя загиблого,

– зяавив король Марокко.

Редакція 24 каналу також спостерігала за порятунком 5-річного Раяна й вболівала за його порятунок. Ми висловлюємо щирі співчуття з приводу його смерті хлопчика.

У мережі з'явилися кадри з камери, яку опускали в колодязь 4 лютого. На цих кадрах Раян ще живий, однак ми не рекомендуємо переглядати його надто уразливим людям.

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