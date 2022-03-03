Рятувальники і волонтери евакуювали понад 200 жителів Бородянки: жахливе відео руйнувань
Джерело:ДСНС
У Бородянці на Київщині ДСНС спільно з волонтерами евакуювали щонайменше 200 жителів. З'явилось відео наслідків через обстріли в селищі.
Окупанти продовжують свій наступ на Київ вже 8-ий день. Через цинічні обстріли мирних районів Бородянки постраждали сотні людей. У ДСНС про це розповіли 3 березня.
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Київська область: рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки,
– мовиться в повідомленні.
Разом із тим ДСНС оприлюднила відео, який вигляд має селище зараз. На записі видно багато потрощених будівель та авто. Поблизу житлових будинків – досі є незначна пожежа.
Наслідки руйнувань у Бородянці: відео