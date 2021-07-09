Упізнали за тату: рятувальники знайшли всі 28 фрагментів тіл загиблих в авіатрощі на Камчатці
9 липня 2021 , 12:16Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Станом на 9 липня рятувальники знайшли фрагменти усіх 28 тіл загиблих внаслідок авіакатастрофи Ан-26 на Камчатці. Трагедія сталася 6 липня і забрала життя 22 пасажирів та 6 членів екіпажу.
За допомогою десантних спусків, рятувальникам вдалося потрапити на ускладнені ділянки на скелі, у яку врізався літак.
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Там знайдені фрагменти тіл всіх загиблих, одного з них впізнали за тату,
– розповіли рятувальників.
Щоб упізнати більшість тіл, необхідно провести ДНК-експертизу. За даними рятувальників, без даних експертизи можна ідентифікувати лише 4 загиблих.
Авіакатастрофа Ан-26 на Камчатці: головне
- Літак Ан-26 6 липня виконував рейс з Петропавловська-Камчатського до Палани. Водночас повітряне судно зникло, не долетівши 4 кілометри до аеропорту.
- На борту літака перебували 28 людей. Усі вони загинули.
- За даними фахівців, що літак врізався у прибережну скелю та розколовся на 2 частини. Фрагменти Ан-26 впали в Охотське море.
- Наразі розглядають 3 версії авіакатастрофи: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.
- За даними ЗМІ, в останні хвилини екіпаж ігнорував вказівки диспетчерів. Для посадки пілот обрав небезпечний курс: крізь хмари та тумани.