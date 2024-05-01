Входить до топ-5 найбільших заводів Росії: показуємо на карті, де розташований Рязанський НПЗ

У ніч проти 1 травня дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Після потужних вибухів на території спалахнула масштабна пожежа.

Варто зауважити, що Рязанський НПЗ не вперше опинився під атакою дронів. Де розташований один з найбільших російських заводів, показує на карті 24 Канал.

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Де розташований Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод входить до топ-5 найбільших підприємств Росії. За інформацією Reuters, у 2023 році завод переробив 12,67 мільйона тонн нафти, що становить 4,6% від усього нафтоперероблення в Росії, виробивши 2,79 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,64 мільйона тонн дизельного пального, 3,12 мільйона тонн мазуту та 0,87 мільйона тонн авіаційного палива. НПЗ у Рязані також є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Завод розташований на півдні Рязані. Судячи із супутникових знімків, НПЗ займає чималу територію в промзоні міста. Зауважимо, що Рязанський НПЗ розташований за понад 500 кілометрів від українського кордону.

Дивіться на карті, де розташований Рязанський НПЗ

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