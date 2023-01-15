С-300 та С-400: у ЗСУ пояснили траєкторію та швидкість ракет, якими атакувала Росія

Росія свідомо використовує зенітні ракети C-300 C-400, знаючи їх неточність та той факт, що Повітряним силам ЗСУ складно їх збити. Атака зенітними ракетами по Києву – ще один доказ тероризму Росії.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зауважив, що країна-агресор уже використовувала зенітні ракети для ударів по містах, наприклад по Харкову чи Миколаєву, але Київ атакували C-300 та C-400 – вперше.

Увага На тлі нової ракетної атаки Росія до смішного вперто прагне виставити агресором Україну, – ISW

Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400,

– розповів Ігнат.

Речник також зауважив, що швидкість цих ракет велика – С-300 – 3,5 кілометра і 4,5 кілометра – С-400. Припустимо, що запуск стався за 200 – 250 кілометрів від кордону, достатньо всього дві хвилини від старту до попадання в ціль.

Ці ракети неможливо збити

Крім того, за словами речника, C-300 та C-400 – майже неможливо збити.

"Ці ракети неможливо збивати – ну не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні", – зазначив Юрій Ігнат.

Речник наголосив, що Україні потрібно більше якісних систем ППО. Закрити небо над усією Україною неможливо тією кількістю ППО, що передали союзники наразі.

Наразі у Повітряних силах повідомляють, що Росія запускала ракети з Північного напрямку. Пуски були недалеко від кордону.

Головне про атаку росіян 14 січня

Зранку 14 січня мешканці Києва почули низку вибухів у місті і на околицях. Після цього, близько 9:40, оголосили повітряну тривогу. Через те, що росіяни використали С-300, виявити завчасно у Повітряних силах небезпеку не змогли.

Вибухи пролунали в низці районів столиці. Як повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, Росія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі столиці.

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети, поінформував мер Києва Віталій Кличко. За його словами, постраждалих немає.

Важливо! 14 січня росіяни здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні.

Крім об'єктів енергетики, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Станом на 9 ранку 15 січня відомо, що 20 людей загинуло, понад 70 поранено. Розбір завалів триває. По Дніпру окупанти випустили ракету Х-22 (така ж, якою атакували ТЦ у Кременчуку).