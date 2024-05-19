С-400 на аеродромі Бельбек в Джанкої перетворилося на металобрухт, – "Атеш"
19 травня 2024, 10:49Читать новость на русском
ЗРК С-400 на аеродромі в Джанкої перетворилося на металобрухт. Партизани "Атеш" показали світлини.
Вони опублікували відповідні кадри в своєму телеграм-каналі.
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Росіяни досі не вивезли металобрухт з окупованого аеродрому
Агент "Атеш" встановив, що збройні сили Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом українських Сил оборони 16 квітня.
Залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника,
– йдеться в повідомленні.
Російська техніка перетворилася на металобрухт / Фото "Атеш"
Що говорить британська розвідка
- Уночі 15 травня на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі було уражено техніку окупантів. У суботу, 18 травня, британська розвідка проаналізувала цей удар.
- У звіті Міністерства оборони Великої Британії повідомляється, що атака на аеродром Бельбек у Криму, здійснена у ніч на 15 травня, стала четвертим випадком за останній місяць, коли російська ППО в Криму зазнала втрат.
- Тоді були уражені елементи російської ракетної батареї С-400 "Тріумф", зокрема радар 92N6 і пускові установки. Крім того, під час атаки знищено принаймні два російські літаки МіГ-31.