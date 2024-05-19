С-400 на аеродромі Бельбек в Джанкої перетворилося на металобрухт, – "Атеш"

ЗРК С-400 на аеродромі в Джанкої перетворилося на металобрухт. Партизани "Атеш" показали світлини.

Вони опублікували відповідні кадри в своєму телеграм-каналі.

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Росіяни досі не вивезли металобрухт з окупованого аеродрому

Агент "Атеш" встановив, що збройні сили Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом українських Сил оборони 16 квітня.

Залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника,

– йдеться в повідомленні.



Російська техніка перетворилася на металобрухт / Фото "Атеш"

Що говорить британська розвідка