Через втрати Росія перекидає ППО з найбільш стратегічно чутливих регіонів, – розвідка Британії

Окупанти вже почали перекидати свою протиповітряну оборону з "найбільш стратегічно чутливих регіонів". Цікаво, що агресор робить це після того, як вже втратив низку ЗРК С-400.

Так, агресор, ймовірно, перемістив стратегічні системи ППО зі свого балтійського узбережжя Калінінграда. Про це свідчать дані британської розвідки.

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Ворог намагається компенсувати нещодавні втрати

Виняткові рухи російського повітряного транспорту до листопада 2023 року свідчать про те, що Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони зі свого балтійського узбережжя Калінінграда, щоб компенсувати нещодавні втрати на фронті,

– зазначили в розвідці Британії.

Зауважили, що це сталося після різкого зростання втрат систем ППО С-400 (SA-21 – за класифікацією НАТО) на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

У розвідці додали, що Росія розглядає Калінінград, який є "найзахіднішим форпостом", що межує з трьох боків із державами НАТО, як один зі своїх "найбільш стратегічно чутливих регіонів".

Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик тут, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії,

– підкреслили в британській розвідці.

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