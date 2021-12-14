У Саакашвілі глибока депресія та стресовий розлад: лікарі вимагають реабілітації

14 грудня 2021 , 22:03
Читать новость на русском

Джерело:

громадський захисник Грузії

Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі не покращується. Лікарі діагностували у грузинського політика глибоку депресію та стресовий розлад. Він потребує термінового лікування.

Такий висновок виніс консиліум у Грузії. Лікарі наполягають, аби Саакашвілі пройшов фізичну реабілітацію.

До теми Путін мститься мені, – Саакашвілі звернувся до українців

Також потрібно дещо змінити курс медикаментів.

Лікарі відвідували політика

Медики навідались до Саакашвілі 12 грудня, він перебуває у військовому госпіталі в Горі.

Важливо.  У цьому госпіталі політик лікується після того, як голодував 50 днів. Він погодився на госпіталізацію наприкінці листопада.

У Саакашвілі виявили низку проблем зі здоров'ям:

  • парез погляду;
  • порушення рівноваги;
  • загальна слабкість;
  • посттравматичний синдром;
  • клінічні ознаки глибокої депресії;
  • анемія.

Саакашвілі у в'язниці: коротко про головне

  • Політик повернувся до Грузії в ніч на 29 вересня.
  • Потрапив в країну не у звичайний спосіб – їхав у вантажівці з молочною продукцією.
  • Саакашвілі одразу ж затримали і відвезли до в'язниці у Руставі, адже у Грузії йому у 2018 році заочно винесли вирок – 6 років тюрми.
  • У в'язниці він оголосив голодування, однак через 50 днів погодився припинити через погіршення стану здоров'я.
  • Прихильники Саакашвілі влаштовували акцію протесту.

Цікаво – Чому Саакашвілі поїхав у Грузію: відео

 

Автор: Тетяна Пасічник