Украй змарнілий Саакашвілі пересувається з ходунками: у мережі показали відео з палати
У Грузії показали кадри з палати грузинського та українського політика Михеїла Саакашвілі. Його звинуватили у симуляції.
Відповідний ролик опублікувала Спеціальна пенітенціарна служба Грузії. На ньому видно, що Саакашвілі має змарнілий вигляд.
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Як зараз виглядає Саакашвілі
У пенітенціарній службі заявили, що на відео нібито "чітко видно імітаційні дії Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства і міжнародних партнерів".
Також служба звинуватила політика у жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.
Зазначимо, що у ролику змонтовані кадри зроблені у різні дати. Їх зробили з клініки "Вівамеді".
На опублікованих кадрах можна побачити, що Саакашвілі дуже схуд та став слабким. На відео політик ходить палатою за допомогою ходунків і має виснажений вигляд.
Саакашвілі має змарнілий вигляд: дивіться відео
Справа Саакашвілі: все, що відомо
- Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув’язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його затримали. Тоді він оголосив, що буде голодувати.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.
- У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям. Була інформація про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке.
- 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.
- До речі, нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.