Украй змарнілий Саакашвілі пересувається з ходунками: у мережі показали відео з палати

У Грузії показали кадри з палати грузинського та українського політика Михеїла Саакашвілі. Його звинуватили у симуляції.

Відповідний ролик опублікувала Спеціальна пенітенціарна служба Грузії. На ньому видно, що Саакашвілі має змарнілий вигляд.

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У пенітенціарній службі заявили, що на відео нібито "чітко видно імітаційні дії Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства і міжнародних партнерів".

Також служба звинуватила політика у жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.

Зазначимо, що у ролику змонтовані кадри зроблені у різні дати. Їх зробили з клініки "Вівамеді".

На опублікованих кадрах можна побачити, що Саакашвілі дуже схуд та став слабким. На відео політик ходить палатою за допомогою ходунків і має виснажений вигляд.

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