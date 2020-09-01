Гуморист Олег Філімонов, який йде у мери Одеси від партії "Слуга народу", заявив, що ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі підтримує його. Філімонов також оцінив роботу Саакашвілі, коли той очолював облдержадміністрацію.

В ефірі 24 каналу Філімонов розповів, що нещодавно розмовляв з Саакашвілі.

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"Я з ним розмовляв. Він підтримав мене у прагненні йти у мери. Прийнамні мені він сказав, що підтримує мене", – поділився Філімонов.

За його словами, Саакашвілі не дали можливості змінити Одесу. "Йому не дали повністю розвернутись в Одесі. Протидія була колосальною, такою вона буде і зараз, на мій погляд. Люди приходять до влади, щоб відбити затрати. Я йду до влади зовсім не через це. Я не можу сказати, що без грошей можна жити, але вони в мене є, я все заробив чесною працею. Тут з'явився шанс зробити щось у своєму місті", – переконував кандидат у мери Одеси.

Довідка. 31 серпня 2020 року відбувся з'їзду фракції "Слуга народу", на якому представили усіх кандидатів у мери міст від їх політсили. Зокрема, саме вчора офіційно представили кандидатом у мери Одеси гумориста Олега Філімонова.

"Я – продукт цього міста"

Філімонов розповів, що Зеленський "знайшов правильні слова" до нього, аби переконати гумориста балотуватись у мери.

Я сумнівався, для мене це було достатньо неочікувано, але хто, як не я,

– заявив кандидат.

Він аргументував таку позицію тим, що виріс в Одесі. "Я продукт цього міста. Мене це місто виховало і одружило. Тут народились мої діти та онуки. Все життя пов'язане з Одесою, тому я вирішив, що нарешті треба вже щось робити в цьому місті", – сказав він.

За словами Філімонова, одеська влада десятиліттями перетворювала Одесу на звичайний обласний центр, а місто насправді унікальне, у нього є потенціал. "Необхідно відновлювати його, дух Одеси, автентичність. Щоб Одеса знову почала народжувати геніальних музикантів, письменників, спортсменів, футболістів, бізнесменів та просто веселих нормальних людей. Я йду з достатньо сильною командою", – зауважив Філімонов.



Філімонов на з'їзді "Слуги народу" / Фото procherk

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Філімонов запевнив, що не хоче в ефірі розповідати усі козирі, адже вважає себе "людиною, яка добре грає в карти".

Я прибережу свої козирі для мерської гонитви. Єдине, що хочу сказати, – в Одесі люди розумні. Вони можуть порівнювати. За мною немає корупційного шлейфу, я ніколи нічого не крав, не пиляв бюджет та не сидів на відкатах,

– підсумував кандидат.

Він зауважив, що є низка проблем у місті, які потребують негайного вирішення:

забудова берегової зони;

прозорого використання бюджету;

дороги;

транспортне сполучення міста;

школи;

проблема COVID-19 та медицини.