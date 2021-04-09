Працює при будь-якій владі, – Саакашвілі назвав "справжнього голову" української митниці

Міхеїл Саакашвілі заявив, що знає ім'я людини, яка є "справжнім керівником" усієї української митниці. За його словами, усе контролює такий собі Олександр Івашкович.

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ пояснив, що Івашкович – це людина, яка контролює IT-систему митниці.

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Справжнім керівником української митниці, який працює під СБУ, є такий собі Олександр Івашкович. Це людина, яка контролює IT-систему митниці. Тобто він може будь-який вантаж дивовижним чином випарувати через IT-систему, зупинити, прискорити,

– сказав екскерівник Одеської ОДА.

Саакашвілі зауважив, що "будь-яка система може змінюватися, а Івашкович працює при всіх. Поміняють ще 50 таких керівників митниці і він буде все контролювати".

Де відсторонили митників

в Одеській митниці – 22 людей;

у Закарпатській митниці – 23 людей;

у Київській митниці – 8 людей;

у Волинській митниці – 23 людей;

у Галицькій митниці – 46 людей;

у Буковинській митниці – 3 людей.

Санкції РНБО проти контрабандистів

Питання митниці розглядали на засіданні РНБО 2 квітня. У результаті понад 100 митників з усієї України відсторонили від роботи.

Володимир Зеленський 2 квітня заявив, що РНБО запровадила санкції проти людей, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди:

Іван Бокало (зареєстрований у Львові);

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області);

Олександр Єрімічук (Чернівці);

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);

Вадим Альперін (Одеса);

Олександр Чудаков (Одеса);

Віктор Шерман (Одеса);

Олександр Кравченко (Одеса);

Володимир Дідух (Львів).

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