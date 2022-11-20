Саакашвілі отруїли після арешту: це мало жахливі наслідки

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі отруїли після арешту. Це довела експертиза, однак деталі поки не розголошують.

Усі хвороби Саакашвілі могли бути спричинені цим отруєнням. Про це заявив адвокат Валерій Гелбахіані.

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В організмі знайшли список отруйних речовин

За словами адвоката, Саакашвілі й сам підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися. Втім, за 2 дні мають оприлюднити подробиці.

У висновку іноземної експертизи був список знайдених в організмі отруйних речовин. Адвокат каже, що потрібно додаткове дослідження, щоб визначити терміни, коли політика отруїли: під час перебування у в'язниці або після переведення кілька місяців тому до клініки "Вівамед".

Мати Саакашвілі, Гіулі Аласанія, повідомляла, що в нього є підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Однак грузинська влада запевняє, нібито стан експрезидента не вселяє особливих побоювань.

Затримання Саакашвілі: що відомо

Саакашвілі заочно засудили в Грузії до 6 років ув’язнення. Однак його не було в країні. Він повернувся 1 жовтня 2021 року, коли приїхав на вибори.

Правоохоронці затримали політика. Той у відповідь оголосив голодування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.

Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.

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