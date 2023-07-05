Це найжорсткіша реакція: чи правильно поводить себе Україна щодо Саакашвілі та Грузії

Екслідер Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, днями шокував своїм станом: він критично схуд та потребує лікування. Президент України Володимир Зеленський викликав посла Грузії. Це дуже правильна реакція.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, такі тортури над Саакашвілі показують справжній "рускій мір".

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Теперішня влада Грузії "лягла" під Росію

Олег Лісний переконаний, що реакція Зеленського та МЗС дуже правильна та чітка. Саме так потрібно робити, коли знущаються з громадянина України.

Я вважаю, що реакція дуже чітка. Якщо я не помиляюсь, за дипломатичними мірками це найжорсткіша реакція, коли посла відправляють у державу, аби з'ясувати, що насправді відбувається,

– пояснив він.

На думку політолога, теперішня грузинська влада "лягла" під Росію. Коли Україна переможе у війні, то Грузія зможе повернути контроль над територіями, які окупувала Росія. Однак це можливо не з цією владою.

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