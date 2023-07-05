Це найжорсткіша реакція: чи правильно поводить себе Україна щодо Саакашвілі та Грузії
Екслідер Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, днями шокував своїм станом: він критично схуд та потребує лікування. Президент України Володимир Зеленський викликав посла Грузії. Це дуже правильна реакція.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, такі тортури над Саакашвілі показують справжній "рускій мір".
До теми Зеленський відреагував на жахливий стан Саакашвілі: у Грузії у відповідь побідкалися
Теперішня влада Грузії "лягла" під Росію
Олег Лісний переконаний, що реакція Зеленського та МЗС дуже правильна та чітка. Саме так потрібно робити, коли знущаються з громадянина України.
Я вважаю, що реакція дуже чітка. Якщо я не помиляюсь, за дипломатичними мірками це найжорсткіша реакція, коли посла відправляють у державу, аби з'ясувати, що насправді відбувається,
– пояснив він.
На думку політолога, теперішня грузинська влада "лягла" під Росію. Коли Україна переможе у війні, то Грузія зможе повернути контроль над територіями, які окупувала Росія. Однак це можливо не з цією владою.
Лісний про знущання з Саакашвілі: дивіться відео
Стан Саакашвілі: головне
- Третій грузинський президент Міхеіл Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці, вперше від 1 лютого показав свій стан. Він дистанційно приєднався до судового засідання. Він дуже схуднув і у нього випирають ребра.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував та заявив, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій із Тбілісі.
- Український лідер вкотре звернувся до грузинської влади, закликав її повернути до України громадянина нашої держави Міхеіла Саакашвілі, адже йому необхідні належне лікування та догляд. Він також звернувся до партнерів України та попросив не ігнорувати цю ситуацію.
- Очільник партії влади "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що рішення Зеленського є образливим. Водночас Грузія начебто не хоче псувати відносини з Україною.