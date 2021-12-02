Саакашвілі привезли на чергове судове засідання, його прихильники вже виходять на вулиці

Саакашвілі звинувачують у розтраті державних грошей. Опозиція вважає справу несправедливою та політично вмотивованою.

До речі Саакашвілі доставили до суду в Грузії: під будівлею виникли сутички

Прибічники Саакашвілі збиралися біля суду з самого ранку. Там встановили великий екран, на якому транслюватимуть виступ третього президента Грузії в суді.

Один із лідерів опозиції Леван Хабеішвілі закликав поліцію не заважати проведенню акції. Він наголосив, що вона буде мирною та без провокацій.

Адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе зазначив, що процес буде "лакмусовим папером", на якому грузинське суспільство дуже добре побачить, які політичні репресії відбуваються проти третього президента.

До речі, у прямому ефірі слухання не транслюватимуть.

Що відомо про затримання Саакашвілі