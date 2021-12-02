Саакашвілі привезли на чергове судове засідання, його прихильники вже виходять на вулиці
Джерело:"Новости Грузия"
Міхеіла Саакашвілі у Тбілісі доставили на судове засідання щодо "справи про піджаки". Прихильники експрезидента Грузії зібрались на акцію протесту.
Саакашвілі звинувачують у розтраті державних грошей. Опозиція вважає справу несправедливою та політично вмотивованою.
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Мітинг біля суду
Прибічники Саакашвілі збиралися біля суду з самого ранку. Там встановили великий екран, на якому транслюватимуть виступ третього президента Грузії в суді.
Один із лідерів опозиції Леван Хабеішвілі закликав поліцію не заважати проведенню акції. Він наголосив, що вона буде мирною та без провокацій.
Адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе зазначив, що процес буде "лакмусовим папером", на якому грузинське суспільство дуже добре побачить, які політичні репресії відбуваються проти третього президента.
До речі, у прямому ефірі слухання не транслюватимуть.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Міхеіл Саакашвілі повернувся в Грузію 1 жовтня, його одразу взяли під варту, оскільки там відкрито кілька справ проти політика. У цей же день він оголосив голодування.
- Через це стан здоров'я політика значно погіршився. У Саакашвілі розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке – неврологічний розлад, який характеризується можливим ураженням головного мозку.
- Через погіршення самопочуття Саакашвілі припинив голодування 20 листопада. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.