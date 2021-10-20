Саакашвілі приїхав у Грузію у трейлері з молоком: прокуратура встановила маршрут
Джерело:прокуратура Грузії
Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії з України у ніч на 29 вересня. Він сховався у вантажівці з молочною продукцією, щоб потрапити на Батьківщину.
Міхеіла Саакашвілі підозрюють в незаконному перетині державного кордону. Наразі готують процедуру по врученню Саакашвілі обвинувачення.
До теми Щоб зберегти здоровий глузд, – адвокат пояснив, чому Саакашвілі погодився на госпіталізацію
Маршрут Саакашвілі
Експрезидент Грузії прибув на Батьківщину на кораблі "Вільнюс" у ніч на 29 вересня. З цього судна виїхала вантажівка SCANIA з молочними продуктами, у ній і перебував Саакашвілі. До слова, цей транспорт належить компанії IKA TRANS Ltd.
- Трейлер прибув у Грузію 29 вересня о 01:49 за місцевим часом. Записи з телефону політика підтверджують той факт, що Саакашвілі перебував на кораблі в трейлері з молочними продуктами.
- Вже о 02:00 Саакашвілі пересів в автомобіль Mercedes-Benz, на якому його зустріли.
- Після цього вирушили в село Тквірі в регіоні Самегрело.
- Вдень 29 вересня політик мікроавтобусом дістався Батумі.
- Вже ввечері того ж дня на трейлері SCANIA відправився до Тбілісі.
Для того, щоб встановити точний маршрут в'їзду і пересування Михайла Саакашвілі в Грузії, вивчили сотні відеозаписів зі 112 камер спостереження. Зокрема, залучали і камери приватних компаній.
Затримання Саакашвілі: що відомо
- Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії у жовтні 2021 року. Його не було на Батьківщині майже 8 років.
- Після повернення одразу затримали і відвезли до в'язниці у Руставі.
- Саакашвілі оголосив голодування. У такий спосіб показує протест усім діям влади.
- Здоров'я експрезидента суттєво погіршилося. Він погодився на госпіталізацію.
- 18 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію протесту. Правоохоронці тоді затримали 2 активістів.