Саакашвілі приїхав у Грузію у трейлері з молоком: прокуратура встановила маршрут

Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії з України у ніч на 29 вересня. Він сховався у вантажівці з молочною продукцією, щоб потрапити на Батьківщину.

Міхеіла Саакашвілі підозрюють в незаконному перетині державного кордону. Наразі готують процедуру по врученню Саакашвілі обвинувачення.

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Маршрут Саакашвілі

Експрезидент Грузії прибув на Батьківщину на кораблі "Вільнюс" у ніч на 29 вересня. З цього судна виїхала вантажівка SCANIA з молочними продуктами, у ній і перебував Саакашвілі. До слова, цей транспорт належить компанії IKA TRANS Ltd.

Трейлер прибув у Грузію 29 вересня о 01:49 за місцевим часом . Записи з телефону політика підтверджують той факт, що Саакашвілі перебував на кораблі в трейлері з молочними продуктами.

. Записи з телефону політика підтверджують той факт, що Саакашвілі перебував на кораблі в трейлері з молочними продуктами. Вже о 02:00 Саакашвілі пересів в автомобіль Mercedes-Benz , на якому його зустріли.

, на якому його зустріли. Після цього вирушили в село Тквірі в регіоні Самегрело.

в регіоні Самегрело. Вдень 29 вересня політик мікроавтобусом дістався Батумі.

Вже ввечері того ж дня на трейлері SCANIA відправився до Тбілісі.

Для того, щоб встановити точний маршрут в'їзду і пересування Михайла Саакашвілі в Грузії, вивчили сотні відеозаписів зі 112 камер спостереження. Зокрема, залучали і камери приватних компаній.

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