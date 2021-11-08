Саакашвілі у в'язниці сповідався і причастився: митрополит порівняв його з царем

Грузинський митрополит Ніколоз Пачуашвілі відвідав ув'язненого Міхеіла Саакашвілі. Цей день священнослужитель назвав "історичним".

8 листопада третій президент Грузії висповідався, а митрополит Ахалкалакі, Кумурдо та Карі причастив його. Це сталося прямо у стінах в'язниці.

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За словоми Ніколоза, ув'язнений політик сам звернувся до церкви із проханням про причастя. Митрополит розповів про це патріарху. Той дав своє благословення, не вагаючись ні хвилини. "Це історичний день. Адже про нього (Саакашвілі – 24 канал) часто кажуть, що він має покаятися. Покаяння з погляду християнства – це дія. Це не крокодилячі сльози й не підроблене визнання для того, аби людина врятувалася від в'язниці", – зазначив священнослужитель.

Голодування Саакашвілі митрополит називає постом

Ніколоз наголосив, що Саакашавілі – це людина, яка протягом 9 років була одноосібним правителем Грузії, і яка через 9 років з власної волі повернувся на батьківщину, сів там за ґрати і впродовж 40 днів дотримувався "сухого посту".

Після цього він сповідався та причастився. Якщо комусь це здається невеликою справою, то нехай сам спробує тримати 40-денний піст, і побачить, як це,

– наголосив митрополит.

Митрополит зауважив, що хоча політики дії колишнього президента вважають голодуванням, він їх сприймає саме як піст. Водночас Ніколоз пригадав, як відвідував Саакашвілі, коли той лише потрапив за ґрати. Тоді він ще був здоровим, а зараз – дуже ослаблений.

Порівняв Саакашвілі з грузинським царем

Духівник порівняв Саакашавілі з царем Давидом IV. Мовляв, лише ці грузинські державні діячі зуміли витримати суворий піст упродовж 40 днів й покаятися в тому, що здійснили під час управління країною.

Що відомо про стан здоров'я політика

"Слуга народу" Єлизавета Ясько, з якою Саакашвілі перебуває у романтичних стосунках, заявила про його критичний стан. За її словами, існує загроза життю ув'язненого. Особистий лікар політика закликав терміново зібрати консиліум.

Напередодні влада Грузії показала відео, де Саакашвілі буцімто їсть у лікарні. Політик відповів, що це були добавки, прописані лікарями. Втім, тепер політик вирішив відмовитися і від них, що може призвести до погіршення його стану.

Опозиція оголосила владі країни ультиматум: якщо Саакашвілі не переведуть у цивільну клініку, ввечері 8 листопада грузини вийдуть на масштабний протест. Прихильники Саакашвілі розбили намети й голодують під в'язницею.

Давида IV вважають найвидатнішим в історії Грузії правителем, був царем у 1089 – 1125 роках. Зумів об'єднати князівства в єдину централізовану державу й розширити її кордони.