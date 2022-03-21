Саакашвілі закликає грузинську опозицію вимагати повної деокупації держави

Міхеіл Саакашвілі звернувся до грузинської опозиції. Вимагає повної деокупації Грузії. За словами політиків, саме цього чекають українці та міжнародна спільнота.

Молдова це вже зробила і абсолютно очевидно, що ця ініціатива не могла бути погоджена із Заходом.

До речі Двоє добровольців з Грузії загинули в Україні, – Саакашвілі

Що каже Саакашвілі

Зважаючи на бездіяльність влади, це частково врятувало б репутацію Грузії та створило б міцну основу для уряду національної згоди.

Кожен додатковий день цього уряду при владі – смертельна загроза нашій країні,

– додав політик.

Саакашвілі зазначив, що тільки західна опозиція може врятувати Грузію від тотальної біди.

Важливо – Скільки громадян вірить у перемогу України: