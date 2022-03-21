Саакашвілі закликає грузинську опозицію вимагати повної деокупації держави
21 березня 2022 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Міхеіла Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі звернувся до грузинської опозиції. Вимагає повної деокупації Грузії. За словами політиків, саме цього чекають українці та міжнародна спільнота.
Молдова це вже зробила і абсолютно очевидно, що ця ініціатива не могла бути погоджена із Заходом.
До речі Двоє добровольців з Грузії загинули в Україні, – Саакашвілі
Що каже Саакашвілі
Зважаючи на бездіяльність влади, це частково врятувало б репутацію Грузії та створило б міцну основу для уряду національної згоди.
Кожен додатковий день цього уряду при владі – смертельна загроза нашій країні,
– додав політик.
Саакашвілі зазначив, що тільки західна опозиція може врятувати Грузію від тотальної біди.
Важливо – Скільки громадян вірить у перемогу України: