Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі знову оголосив голодування. Про це він заявив під час чергового судового засідання.

Своє голодування Саакашвілі почав від 21 лютого. Сам політик назвав своє голодування реакцією на те, як режим поводиться з ним та з його народом.

Важливо Саакашвілі прийшов на суд в Грузії у футболці "За волю України"

Під час засідання суду він сказав, що його здоров'я – другорядне питання. Також Саакашвілі зачитав листа лікаря з Нідерландів, який вважає, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.

Новина доповнюється...