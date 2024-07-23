Власник садиби Зеленських зобов'язався відновити її власним коштом

Власник незаконно знесеної садиби Зеленських періоду ХІХ століття відновить будівлю власним коштом. Ініційовано меморандум між ним, департаментом культурної спадщини КМДА та представниками громади.

Про це повідомив радник міського голови Києва та депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

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Заяву про відновлення історичної будівлі представник власника зробив під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини.

Повертати садибу до стану, у якому вона перебувала до пошкодження, власник буде під контролем громади — для цього ініціювали підписання відповідного меморандуму.

Будівлю відмовились внести у список пам'яток Києва

Водночас активісти обурились тому факту, що фактично у цей же час минулого року консультативна рада Департаменту культурної спадщини відмовилася вносити садибу Зеленський до списку пам'яток Києва.

У Департаменті своєю чергою кажуть, що садиба розташована на території центрального історичного ареалу, а тому не можуть давати жодних дозволів, оскільки всі проєкти мають узгоджуватися з Мінкультом.

Довідково. Садиба Зеленських — 2-верхова будівля, побудована з дерева і обкладена цеглою. Одна з найстаріших споруд на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці. Є у "списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту", тобто їх заборонено зносити або реконструювати.

Більше про Сидибу Зеленських радимо прочитати у матеріалі 24 Каналу "Пережила війни та обстріли: чому в Києві знесли історичну садибу Зеленських і що про неї відомо".