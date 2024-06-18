Садиков – у важкому стані: прокуратура розслідує замах на умисне вбивство громадянина Казахстану

Сьогодні у Києві вчинили замах на казахського опозиціонера. Нападника ще шукають.

Вранці у Шевченівському районі Києва лунали постріли. Спочатку інформація з'явилася у ЗМІ, а потім і дружина казахського журналіста Айдоса Садикова підтвердила, що на її чоловіка скоїли замах.

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Початок розслідування

За фактом замаху на умисне вбивство громадянина Казахстану Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування.

Попередньо, слідчим вдалося з'ясувати, що невідомий підійшов до автомобіля, в якому перебували Садиков разом із дружиною, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік.

Замах стався неподалік будинку, де мешкає подружжя.

Відомо, що потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, мешкають в Україні з 2014 року та мають статус біженців.

Наразі чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Його дружина поранень не отримала. Водночас нападника на казахського опозиціонера ще шукають.

У Києві намагалися вбити казахського журналіста / Фото поліція, прокуратура