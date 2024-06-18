Садиков – у важкому стані: прокуратура розслідує замах на умисне вбивство громадянина Казахстану
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Сьогодні у Києві вчинили замах на казахського опозиціонера. Нападника ще шукають.
Вранці у Шевченівському районі Києва лунали постріли. Спочатку інформація з'явилася у ЗМІ, а потім і дружина казахського журналіста Айдоса Садикова підтвердила, що на її чоловіка скоїли замах.
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Початок розслідування
За фактом замаху на умисне вбивство громадянина Казахстану Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування.
Попередньо, слідчим вдалося з'ясувати, що невідомий підійшов до автомобіля, в якому перебували Садиков разом із дружиною, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік.
Замах стався неподалік будинку, де мешкає подружжя.
Відомо, що потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, мешкають в Україні з 2014 року та мають статус біженців.
Наразі чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Його дружина поранень не отримала. Водночас нападника на казахського опозиціонера ще шукають.
У Києві намагалися вбити казахського журналіста / Фото поліція, прокуратура
Хто такий Айдос Садиков
Журналіст і опозиціонер Айдос Садиков відомий критикою президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Садиков звинувачує Токаєва у проросійській позиції. Подружжя Садикових ведуть youtube-канал Бәсе, де висловлюють свої погляди. Останнє відео на каналі вийшло сьогодні, 18 червня, 2024 року. У ньому журналіст називає чинного лідера Казахстану "маріонеткою російського впливу".
У 2014 подружжя було вимушено виїхати в Україну через кримінальне переслідування дружини Айдоса Наталії. Колишній депутат парламенту звинувачував її у наклепі.
Раніше Садиков відсидів у в'язниці два роки за сфабрикованою, як він сам вважає, справою про "хуліганство".
Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.