Садив на нижчий стілець і читав досьє: експрем'єр Британії розповів дивну історію про Путіна

Останнім часом Володимир Путін став справжнім мемом з цими його довжелезними столами для переговорів. Виявляється, дивацтва у нього спостерігали задовго до цього.

Як розповів колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ґордон Браун, у нього був досить незвичайний візит до Москви у 2006 році. Тоді він, обіймавши пост міністра фінансів, вислухав від Путіна досьє, підготовлене спецслужбами Росії.

Читайте також Не Росія врятувала Казахстан, кланятися в ноги не будемо, – Токаєв гостро відповів Путіну

Посадили на низький стілець і змусили слухати досьє

Як розповідає Браун, тоді він обіймав пост Канцлера казначейства. Такою є офіційна назва посади міністра фінансів.

Мене посадили на дуже низький стілець так, щоби я дивився на нього знизу догори. Без сумнівів, він досить низький чоловік і носить на ногах ці підвищені підбори,

– зауважив Браун.

Він додав, що президент Росії під час зустрічі витягнув з досьє папери. У них була зібрала вся інформація про прем'єра. Як підкреслив Браун, Путін намагався продемонструвати, що знає про нього більше, ніж він сам.

Ба більше, експрем'єр підкреслює, що президент Росії не змінився. Він завжди був агресивним і навіть погрожував йому. Тож у Брауна точно не було жодних ілюзій стосовно диктатора з Кремля.

Путін розуміє і поважає лише грубу силу

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що Путін розуміє та поважає винятково грубу силу. Натомість компроміси, на думку президента країни-агресорки, – прояв слабкості. Причому, сам Путін задля досягнення поставлених цілей готовий чхати на будь-які принципи.

Це цікаво Путін, краще не зв'язуйся, – командувач ВПС Німеччини застеріг диктатора від нападу на НАТО

Зауважимо, що відповідну зустріч Браун і Путін провели за кілька місяців до отруєння Олександра Литвиненка. Нагадаємо, що колишнього агента ФСБ у Лондоні убили росіяни.

Як розповідає Браун, він розумів, що це не одноразова акція. І дійсно, через 12 років спецагенти ГУР при міноборони Росії отруїли вже родину Скрипалів. Це сталось у 2018 році у Солсбері.

Млява реакція на анексію Криму дала поштовх Путіну

Зі слів Брауна, якби Захід не настільки мляво реагував на анексію Криму, то Путін міг би не продовжувати свої агресивні дії. Він нагадав не лише війну проти України, а й Сирію.

Водночас слід розуміти, що останнім часом поширюється багато інформації про стан здоров'я Володимира Путіна. Мовляв, він серйозно хворий і ніхто не знає, хто може замінити президента, якщо той відійде від справ або ж просто помре.

Боротьба за трон у Росії загострилась

Відповідну думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що Рогозін і Медведєв уже починають плавно гострити лижі, адже розуміють, що у Путіна серйозні проблеми.

Секретар РНБО також зазначив, що обидва ці персонажі не просто так використовують риторику Путіна. Адже його дії наразі підтримують 80% громадян Росії. А це означає, що їм просто не вигідно відстороняти себе від нинішньої влади.

Варте уваги – Гудков заявив, що Токаєв публічно принизив Путіна: дивіться відео