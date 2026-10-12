Росіяни не просунулися біля Садків на Сумщині: у ДШВ спростували дані DeepState

ЗСУ спростували інформацію про нібито просування російських військ поблизу Садків Сумського району. Українські військові наголосили, що населений пункт і прилеглі позиції контролюють Сили оборони.

Про це заявляє відділ комунікацій 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України у фейсбуці.

Що відомо про ситуацію біля Садків?

Інформація про нібито просування російських підрозділів у районі Садків Сумського району, яку оприлюднив аналітичний ресурс DeepState, не відповідає дійсності.

У повідомленні, опублікованому у фейсбуці 12 жовтня, військові наголосили, що населений пункт та прилеглі позиції перебувають під контролем українських захисників.

У командуванні зауважили, що публікації неперевірених даних можуть вводити громадськість в оману. Тому військові закликали аналітиків перед внесенням змін на мапу бойових дій звертатися до офіційних підрозділів комунікації Сил оборони для перевірки інформації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українські позиції на фронті залишаються сильними, а цього року вони є одними з найсильніших за тривалий час. Україна продовжує активно оборонятися та поступово відтискати російських окупантів

Останніми місяцями російські втрати зросли. Зокрема, у районах Добропілля російські війська щодня втрачають близько 200 військових убитими, також багато окупантів зазнають важких поранень.

Сили оборони зупиняють спроби ворога просуватися вперед та інфільтруватися. Він подякував підрозділам і бригадам, які виконують бойові завдання та максимально ефективно застосовують зброю. За словами Зеленського, попри чисельну перевагу росіян на окремих ділянках фронту в шість – вісім разів, українські військові продовжують досягати необхідних результатів.