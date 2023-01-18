У садочку перебувало 73 дитини, – мер Броварів розповів деталі

У дитячому садочку Броварів під час падіння гвинтокрила перебувало 73 дитини. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Оскільки садочок непридатний, дітей переведуть в інші заклади. Про це розповів мер Броварів Ігор Сапожко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що садочку впало перекриття. Наразі рятувальники розбирають завали.

Зокрема, триває розбір плит перекриття між 1 та 2 поверхами та покрівлею ДНЗ. До ліквідації аварії залучили 127 осіб та 30 одиниць техніки.

Куди можуть звернутись постраждалі

У ліцеї №10 організували оперативний штаб. Туди можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Там працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби.

Людям надають необхідну допомогу. Крім того, у штабі можна отримати оперативну інформацію.

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