Кому війна, а кому брудні ігри: у мережі з'явилася серія замовних матеріалів проти Садового

Хоч до місцевих виборів в Україні ще понад 2 роки, а в час війни уже починаються політичні ігри. У великих телеграм-каналах масово публікують серію замовних матеріалів проти мера Львова Андрія Садового.

Що характерне для цих матеріалів – у всіх публікаціях використаний один і той же текст. Саме це якраз-таки і вказує на замовний характер публікацій, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається у мережі

На кількох великих телеграм-каналах з'явилися публікації з абсолютно ідентичним текстом. Перші стосуються відкритих тендерів Львівської міської ради у розмірі 5,7 мільйона гривень.

Наступні ж публікації з ідентичним текстом про те, що нібито у Львові під час війни мерія продала 10 бомбосховищ.



Замовні матеріали на великих телеграм-каналах / Скриншоти

Крім того, в окремих ЗМІ з'являються публікації під заголовком "Садовий почав виборчу кампанію під час війни" що є тільки особистим судженням Андрія Золотарьова. Телеграм-канал "Джокер" звернув увагу на те, що політолог працював з Віктором Януковичем, Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком і просував "рускій мір" в Україні. Тобто для політичних ігор долучили прокремлівських експертів.



Публікації у ЗМІ з заявами Золотарьова / Скриншот

За підрахунками "Джокера", на цю інформаційну кампанію лише за тиждень витратили 30 000 доларів, тобто понад 1,1 мільйона гривень.

В Україні восени 2023 року мали б відбутися вибори до Верховної Ради, однак їхнє проведення зараз під питанням, оскільки в умовах воєнного стану Конституція забороняє проведення волевиявлення. Якщо до вересня війна, а відповідно режим воєнного стану не завершаться, то вибори, ймовірно, перенесуть на більш пізній термін. Однак місцеві вибори в Україні, серед яких і вибори мерів міст, відбудуться лише восени 2025 року.