Садовий подарував меру Варшави шматок російської ракети: Польща допоможе нам генераторами

Мер Львова зустрівся зі своїм варшавським колегою. Рафал Тшасковський заявив, що подарує місту генератори та запас пального.

Відповідну інформацію повідомив Андрій Садовий. Окрім того, польське видання Warszawa.Wyborcza.pl. написало, що передача понад 50 генераторів уже почалась.

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Варшава допоможе Львову генераторами та пальним

Андрій Садовий заявив, що з очільником Варшави домовились про додаткові генератори та резервний запас пального. Проте, заради безпеки, його зберігатимуть на території Польщі.

Ми знаємо, що зараз головна проблема – забезпечити місто енергією, тому купуємо генератори, бо в них є потреба наших друзів зі Львова,

– заявив Тшасковський.

Саме тому вже 58 генераторів почали доставляти у Львів. Згодом буде наступне постачання.

Андрій Садовий запевнив, що Варшава підтримує центр реабілітації "Незламні" (Unbroken Ukraine), який передбачає будівництво у Львові великого реабілітаційного центру.

Мер Львова наприкінці зустрічі подарував очільнику польської столиці шматок російської ракети, яка впала у Львові. Проте вона була кольорова, адже її розфарбували діти зі львівської лікарні. Андрій Садовий відзначив, що це: "Знак стійкості та перемоги".

Садовий подякував за модульні містечка

Мер Львова Андрія Садовий заявив, що у Варшаві подякував керівнику канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхалу Дворчику за допомогу та підтримку, яку польський уряд надає Україні.

Зокрема, Львову передали модульні містечка для вимушених переселенців. Вже більше ніж пів року у них живе понад тисяча українців, які втратили свій дім,

– пояснив Садовий.

Окрім того, запевнив, що в місті завершують облаштовувати ще одне нове поселення.

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