Пічка на дровах, теплий чай та інтернет: Садовий показав кадри з "Пунктів незламності" у Львові

Коли довго немає електроенергії, то львів'яни можуть прийти до "Пунктів незламності", щоб зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися інтернетом. Кількість таких локацій збільшуватимуть.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він показав, якими є "Пункти незламності" у Львові.

До теми З такими людьми воює Росія: Кулеба показав, як "пункт незламності" врятував маленьку дівчинку

"Відвідав кілька "Пунктів незламності", які зусиллями громади облаштовано у Львові. Наразі таких локацій понад 20. Тут можна зігрітись, зарядити телефон, випити теплого чаю, та працювати в інтернеті", – написав мер.

"Пункт незламності" у Львові: дивіться відео

Скільки пунктів планують облаштувати

За словами Садового, кількість пунктів збільшуватимуть, залежно від потреби. Зокрема, місто підготувало 200 пунктів обігріву. Вони запрацюють, якщо електропостачання не буде понад добу.

Наша мета – 1200 "Пунктів незламності". Вони працюватимуть у житлових будинках, комунальних установах та усіх інших придатних для цього приміщеннях. Українців не зламати, – зазначив мер Львова.

В Україні запустили спеціальні пункти на випадок тривалої відсутності електрики: останні новини