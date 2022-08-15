Одиничні, роздмухані випадки, – Садовий про відмову обслуговувати російськомовних у Львові

Люди, які приїжджають до Львова, починають говорити українською мовою. Проте російській агентурі вигідно, щоб через це виникали скандали.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він відповів на закид, коли російськомовних не хочуть надавати послуги.

До теми Танки, САУ і "Бук": у Львові відкриють виставку знищеної російської техніки

"Це одиничні випадки, які роздмухані. Будь-яка людина, яка живе в Україні, вона знає мову. Вона розуміє мову. Можливо, хтось не хотів її використовувати, але зараз зрозумів – ти мусиш говорити рідною мовою, бо ти ідентифікуєш себе як громадянин України", – зазначив мер.

Відкинути все російське

Садовий сказав, що однозначно вважає російську мовою окупанта. За його словами, українці мають забути все, що пов'язане з росією.

Відкинути на 50 років мінімум. Без дискусій, бо це країна нацистів. Можна говорити, що там є митці, творча інтелігенція. Вони всі працюють на режим, який вбиває простих безневинних українців,

– розповів Садовий.

До речі Я закохана у Львів, – переселенка з Маріуполя розповіла про новий дім

Проблема з орендою житла

За словами мера Львова, відсоток людей, які різко підвищили ціни на оренду житла, невеликий. Садовий вважає таких власників квартир мародерами.

Він наголосив, що тисячі львів'ян безплатно приймали в себе людей, які рятувалися з небезпечних міст і сіл. Крім цього, хостели та готелі знижували вартість за проживання.

Зверніть увагу – росіян не хочуть бачити за кордоном: дивіться відео