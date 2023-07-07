Треба судити вбивцю, а не пістолет, – Садовий розкритикував ЮНЕСКО за заяву щодо обстрілу Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував ЮНЕСКО за реакцію на обстріл історичного ареалу міста у ніч проти 6 липня росіянами. В організації уникають того, щоб назвати винуватця трагедії.

Окрім того, що організація не назвала країну-терориста, яка здійснює ці обстріли, Росія залишається членом виконавчого комітету ЮНЕСКО.

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Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте? Вміння називати речі своїми іменами – це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати. Перегляньте свої цінності!

– написав Садовий.

Також голова Львова додав, що вчора на місці трагедії "зустрічався із десятками найкращих людей", але представників ЮНЕСКО не бачив.

Як в ЮНЕСКО відреагували на обстріл Львова

Напередодні ЮНЕСКО виступило з офіційним засудженням обстрілу історичної будівлі у Львові, розташованої в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини "Львів – Ансамбль історичного центру".

Там зазначили, що цей напад – перший з часу повномасштабної на території, яка охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину – є порушенням цієї Конвенції, а також Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей.

У ЮНЕСКО зазначили, у березні 2022 року надіслали листа міністру закордонних справ Росії, щоб нагадати йому про зобов'язання та уточнити координати об'єктів Світової спадщини в Україні. Але напряму