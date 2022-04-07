Садовий розповів щемливі історії врятованих, які опинилися у львівській лікарні

З 24 лютого до Львова щодня прибувають тисячі вимушено переміщених осіб. Частина із них – потребує тривалої терапії.

Тож кожна лікарня Львівщини стала прихистком для українців та їхніх важких історій. Про деякі із них розповів Андрій Садовий, який відвідав пацієнтів, що нещодавно вибралися з-під обстрілів.

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Історії втечі від війни

Одна із пацієнток – жінка з Маріуполя. Перед евакуацією вона поховала чоловіка біля їхнього дому. Інша – три доби втікала від обстрілів. Через втому не впоралась із кермуванням, потрапила у лікарню внаслідок аварії.



Щемливі історії евакуйованих українців, які опинилися у львівській лікарні / Фото телеграм Андрій Садовий

Ще одна палата – жінка з розтрощеною рукою. Зараз її син перебуває на передовій.

Щемливі історії евакуйованих українців, які опинилися у львівській лікарні / Фото телеграм Андрій Садовий Також Садовий відвідав матір та доньку, які змогли вибратись з підвалу в Ірпені. Після евакуації до Львова, дитині довелося пересадити нирку. Донором стала її мама. Це до речі, сота трансплантація у Львові. Припала на війну,

– зазначив Садовий.

Сота трансплантація нирки у Львові припала на війну / Фото телеграм Андрій Садовий

За словами міського голови Львова, кожен пацієнт – це окрема історія, яку бережуть медики.

Наші медики сьогодні лікують не лише фізичні рани, але й зберігають всі ці історії. Бережуть своїх пацієнтів. Вони – теж на передовій. Щоб кожен, хто воює знав – їхні близькі в безпеці й любові,

– підсумував Садовий.



Щемливі історії евакуйованих українців, які опинилися у львівській лікарні / Фото телеграм Андрій Садовий



Щемливі історії евакуйованих українців, які опинилися у львівській лікарні / Фото телеграм Андрій Садовий