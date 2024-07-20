Центр міста постійно гуде, – Садовий сказав, яка ситуація зі світлом у Львові

У Львові діють графіки відключень електроенергії. Також місто зараз інтенсивно готується до зимового періоду. Йде підготовка до найгірших варіантів, але є сподівання на краще.

Про це 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий, зауваживши, що у Львові така ж сама ситуація з електроенергією, як і в інших містах. Графіки відключень діють. А у центрі Львова регулярно гудять генератори.

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Львів готується до зими

Як наголосив Садовий, місто робить все можливе, щоб генерувати більше електроенергії. До прикладу, зараз тривають перемовини з представниками Норвегії щодо газопоршневих установок. Також все більш-менш спокійно із постачанням електроенергії до закладів освіти та медицини.

Звісно, місто посилено готується до зими. Якщо зараз є проблеми зі світлом, то тоді можуть бути труднощі з теплом. Йде підготовка до найгірших варіантів, але, звісно, усі сподіваються на краще.

Ми готуємося, маючи умовне завдання, як вижити, якщо в місті місяць не буде електропостачання та централізованого теплопостачання. Дай Боже, щоб цього не було. Але коли ти цей сценарій в голові уявляєш і заставляєш всі служби працювати, то є результат,

– сказав Садовий.

Місто регулярно проводить наради з тепловиками та енергетиками. Також йде пошук різних варіантів співпраці з міжнародними структурами.

Наша ціль – пережити складний період зими, який на нас чекає. Я б закликав усіх, хто має можливість, готуватися. Ми це робимо. Думаю, що місто буде максимально готове,

– підкреслив мер Львова.