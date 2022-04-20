Садовий закликав львів'ян запрошувати до себе переселенців на Великдень

Міський голова Львова закликав мешканців поділитися великодніми траидціями з людьми, які були змушені покинути свої домівки через війну. Садовий заявив, що також долучиться до ініціативи та вже чекає на гостей.

Андрій Садовий закликав мешканців Львова запрошувати до себе додому вимушених переселенців – так люди зможуть відволіктися від стресу та дізнатися більше про місцеві традиції.

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Ініціативу запропонувала Українська Академія лідерства. Львів'яни можуть подарувати тимчасово переселеним особам відсвяткувати Великдень у родинному затишку та ознайомитися з тим, як люди у Львові святкують релігійне свято.

Запросіть до себе гостей на святковий сніданок і розкажіть їм про місцеві звичаї,

– написав Садовий у своєму фейсбуці.

Для того, щоб долучитися до ініціативи, треба заповнити онлайн-форму.

Андрій Садовий також додав, що разом з дружиною чекатиме гостей на Великдень, і закликав активно долучатися до благодійного заходу.

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