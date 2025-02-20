"Україна має бути єдиною як ніколи": Садовий закликав підтримати Зеленського на тлі заяв Трампа

Міський голова Львова Андрій Садовий на сесії Львівської міськради звернувся до всього українського народу. Він закликав українців до єдності, коли адміністрація у США робить ворожі заяви на адресу українського президента.

Садовий закликав підтримати Зеленського попри різні оцінки його діяльності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Садового у телеграмі.

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Українці мають підтримати президента заради єднання

Напевно, вперше, як зазначає Садовий, він читав звернення не тільки до органів державної влади, а й до всього українського народу на сесії Львівської міської ради.

Якщо пригадати нашу історію, то навіть у найскладніші часи точилася боротьба з політичними опонентами всередині країни. Українські державні діячі боролися один з одним навіть тоді, коли російські війська вже топтали українську землю.

Але я переконаний: ми зобов’язані зупинити цю традицію, яка ніколи не приводила до нічого доброго,

– зазначив львівський міський голова.

В українців сьогодні новий виклик, підкреслює Садовий. Трамп неприязно ставиться до Зеленського, і той прийняв виклик і "дав зрозуміти всім, що не збирається поступатися інтересами держави".

Садовий закликав підтримати Зеленського, незалежно від власної оцінки його діяльності.

Він зазначив, що сьогодні потрібно бути об'єднаними як ніколи.

Тільки українці мають право давати оцінку людям, яких обираємо! Тільки українці будуть вирішувати коли і за кого нам голосувати! Будьмо мудрими й не піддаваймося на провокації.

І пам’ятаймо, хто наш справжній ворог,

– підсумував Садовий.