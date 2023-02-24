Українська армія – це 40 мільйонів українців, – звернення Садового у роковини вторгнення
Джерело:Андрій Садовий
24 лютого – роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей день мер Львова Андрій Садовий звернувся до українців з потужною промовою.
Садовий наголосив, що українська армія – це не 400 чи 300 тисяч військових. Українська армія – це 40 мільйонів українців.
До теми На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті
Садовий звернувся до українців
Міський голова заявив, що український прапор – це символ свободи. Незабаром стяг повернеться у Донецьк, Луганськ, Ялту, Севастополь та Сімферополь.
Сьогодні всі українські міста стали фортецями. Незламними фортецями, військовими чи гуманітарними. Львів став великим медичним, дипломатичним хабом,
– зазначив мер Львова.
За словами Садового, близько 5 мільйонів українців за перші місяці пройшли через Львів, а 150 тисяч сьогодні живуть у цьому місті.
"Багато українців і українок не дочекалися своїх рідних, багато чекають. Сьогодні місія Львова – бути великим медичним хабом. Ми прийняли вже тисячі поранених, ми приймаємо їх кожного дня. Наша місія сьогодні – дати шанс на повноцінне якісне життя", – підкреслив міський голова.
Садовий додав, що найважче зараз нашим воїнам на передовій. Українці мають допомагати захисникам.
Головне не стояти, а йти вперед. Сьогодні у світі, коли хтось говорить "Україна", це означає перемога. Я вірю в наші Збройні Сили. Я вірю в Україну,
– сказав Садовий.
Звернення Садового до українців: дивіться відео
Роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну
- Міністр оборони України Олексій Резніков пригадав, як для нього розпочалась повномасштабна війна. Він сказав, що Україна пережила складний рік й тепер наша країна вступає в новий період.
- У роковини повномасштабного вторгнення Росії у Києві провели пам'ятний захід. Учасники вшанували воїнів, які віддали життя за Україну.
- У роковини повномасштабного вторгнення глава держави звернувся до українського народу. Зеленський пригадав, як рік тому озвучив дві найголовніші заяви: Росія почала повномасштабну війну, але українці – сильні та готові до всього.
- Зеленський наголосив, що головний підсумок – Україна вистояла і не зазнала поразки. Цього року українці зроблять усе, щоб вона перемогла.