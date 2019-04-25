Садовий готовий стати прем'єр-міністром при президенті Зеленському, але є умова

Лідер фракції "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий стати премʼєр-міністром та очолити уряд за президентства Володимира Зеленського. Проте, є важлива умова – його кандидатуру має підтримати парламент.

Лідер "Самопомочі" у коментарі Delo.ua зауважив, що підтримка більшості народних депутатів дасть змогу реалізовувати ідеї, що він пропонуватиме.

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Працювати я готовий. Але я готовий працювати, маючи легітимність. Якщо є підтримка більшості в парламенті, ти можеш зробити багато. А коли ти приходиш і працюєш в опозиції, то виходить, що ти можеш пропонувати ідеї, але вони не будуть реалізовані,

– сказав Садовий.

Також міський голова Львова розповів, що "Самопоміч" планує брати участь у парламентських виборах восени 2019 року і хоче збільшити кількість своїх представників у Верховній Раді. Проте, його франкція не збирається об'єднуватися з іншими партіями, і не веде жодних перемовин про це.

За яких умов "Самопоміч" підтримає Зеленського на посту президента? Андрій Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме його політсила новообраного президента Володимира Зеленського, стосуватиметься рішень, які той ухвалюватиме. Мер Львова додав, що спочатку потрібно подивитися на перші кроки майбутнього президента та кого він пропонуватиме на важливі посади. Якщо політика Зеленського буде проукраїнською та стоятиме на захисті інтересів держави, "Самопоміч" готова конструктивно та якісно співпрацювати з ним.



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