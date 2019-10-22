Садовий виступив за скорочення кількості чиновників ОДА

Міський голова Львова Андрій Садовий виступає за ліквідацію райрад та скорочення кількості посадовців в обласних державних адміністраціях України поряд зі скороченням кількості депутатів у Верховній Раді.

"Мене вразило, що є думка (у прем’єра Олексія Гончарука) ліквідувати в Україні районні ради. Ми всі кажемо: "Браво". Це не потрібно", – сказав Садовий в ефірі 24 каналу.

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"Якщо ми підемо далі і суттєво скоротимо області адміністрації по кількості людей, районні… Я б, чесно кажучи, закривав. Але я думаю, що це поступовий процес – суттєво скоротити, буде велика економія бюджетних коштів і спрощення життя для людей. Що менше є державної влади, то більше є волі для людей", – пояснив мер Львова.

Верховна Рада раніше скерувала на розгляд Конституційного Суду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні.