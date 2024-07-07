Частина пішла під воду: у Персидській затоці зазнав катастрофи іранський есмінець Sahand

В іранському порту Бендер-Аббас 7 липня трапилася аварія з есмінцем Sahand. Він належить військово-морським силам Ірану.

ЗМІ повідомляють, що новітній есмінець, який є фрегатом класу Mouj, якраз був на ремонтних роботах. Його частина пішла під воду.

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Есмінець Sahand – частково під водою

Іранські інформаційні ресурси стверджують, що причиною аварії стала технічна несправність, яка призвела до проникнення води в судно.

Унаслідок цього частина есмінця пішла під воду. Інцидент стався поблизу ремонтного комплексу в районі порту Бендер-Аббас, столиці провінції Хормозган.

Коли Sahand ремонтували на пристані, він втратив рівновагу через потрапляння води. На щастя, судно швидко повертають до балансу,

– повідомило офіційне інформаційне агентство IRNA з посиланням на заяву ВМС.

Що таке есмінець Це тип військового корабля, який характеризується високою швидкістю, маневреністю та багатофункціональністю. Есмінець зазвичай використовується для супроводу інших кораблів, захисту флоту від повітряних та підводних атак, а також для проведення ударних операцій. Есмінці оснащені різноманітними видами озброєння, такі як ракети, торпеди, артилерійські установки, і можуть виконувати завдання як у відкритому морі, так і в прибережних водах.

, унаслідок інциденту є постраждалі. Потерпілих було негайно доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі інформація про їх стан залишається невідомою.