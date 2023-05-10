Завтра виявиться партизаном, – журналістка з Херсона про те, чому Сальдо заговорив українською
Напередодні гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо записав відеозвернення, в якому різко змінив риторику й заговорив українською. Зрадник почав говорити про те, що українці та росіяни – "не вороги".
Для людей, які давно живуть у Херсоні, нічого дивного не сталося. Манера перевзуватися у повітрі в Сальдо була завжди. Про це 24 Каналу сказала журналістка з Херсону Євгенія Вірлич.
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Сподівається на прощення
За словами журналістки, на дистанції у 200 метрів колаборант може на початку шляху кланятися Росії, а наприкінці – Україні. Він знає українську мову, і виступав нею раніше. Зокрема, перед повномасштабним вторгненням він перекладав своїх колег-депутатів.
Це людина, яка перефарбовуватися вміє. Чого раптом заговорив про дружбу? Мабуть, палає, щось не так,
– говорить Вірлич.
Вона підкреслила, що відео Сальдо випустив 9 травня – на півріччя смерті Кіріла Стрємоусова, який загинув 9 листопада. Найімовірніше, щось пішло не так. До слова, колаборант мав вкрай дивний зовнішній вигляд. Він був одягнений у якусь незрозумілу форму, на два розміри більша. Незрозумілий і його стан.
Журналістка з Херсону розповіла, чому Сальдо заговорив українською: дивіться відео
На думку Вірлич, у зрадників змінюється тактика. Примітно, що майно Сальдо в Україні заарештували.
Можливо, він ще сподівається на прощення, поблажки й таке собі помилування. Мені здається, люди не дадуть цього зробити. Хто знає, якісь поступки,
– зауважує журналістка з Херсона.
Вловити його логіку дуже важко, проте він завжди так робив. "Не здивуюся, якщо завтра виявиться, що він був партизаном і робив все це заради України", – підсумувала Євгенія Вірлич.
Детальніше про статки Сальдо, які конфіскували
- Вищий антикорупційний суд конфіскував статки так званого голови окупаційної адміністрації Херсонщини. Тепер Сальдо не зможе розпоряджатися майном та активами у низці компаній.
- Стало відомо, що конфіскована компанія ПАТ "Каштан", яка займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку та інших матеріалів. Крім того, зрадник втратив доступ до 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".
- Заарештували й кілька об'єктів нерухомості Сальдо: готель і триповерховий будинок у Херсоні, площа якого складає 226 квадратних метрів, квартири в Херсоні та Одесі, квартири в Ялті, квартиру з двома паркомісцями в Ореанді. Конфіскували також автомобіль Volvo XC90 та кілька земельних ділянок.