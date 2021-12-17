У США заявили, що готові до діалогу з Росією, а Путін навряд чи нападатиме на Україну

Помічника президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий до прямих переговорів з Росією. Водночас він відзначив, що Володимир Путін не готовий до повномасштабного нападу.

За словами радника Джо Байдена, США готові обговорити питання конфлікту на Донбасі та водночас висловити свої занепокоєння.

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Путін не затвердив напад на Україну

Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін не затвердив нападу на Україну. Однак це не означає, що загрози немає. Хоча помічник президента США переконаний, що напад навряд чи можливий.

Загроза, яка зараз існує, змушує США збільшити військову допомогу Україні. Рішення про нові пакети допомоги Україні невдовзі прийме президент Джо Байден.

Ми постійно оцінюємо додаткові (військові – 24 канал) потреби які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаємо,

– заявив Салліван.

Водночас помічник президента Байдена наголосив, що США готові вести переговори з Росією про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

Російські війська на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія нарощує військову силу на кордоні з Україною.

Цю інформацію підтвердив і керівник української розвідки Кирило Буданов. За його словами. Росія може вже напасти на початку 2022 року.

Через російську загрозу міністр оборони Олексій Резніков закликав західних партнерів надати Україні військову допомогу.

У ЄС та НАТО заявили, що російська агресія матиме тяжкі наслідки для Кремля. Водночас в Альянсі уже наголосили, що принцип колективної оборони не поширюється на Україну, тому НАТО не воюватиме у випадку повномасштабного російського вторгнення.

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