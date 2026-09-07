Сам не піде: генпрокурор Кравченко заявив, що не подаватиме у відставку

На тлі антикорупційної операції "Карфаген" з'явилися питання до роботи Офісу Генерального прокурора. Сам Руслан Кравченко зазначив, що до рішення Верховної Ради подавати у відставку він не планує.

Про таке генпрокурор сказав під час спілкування з журналістами, передає "Українська правда".

Що сказав Кравченко?

Нинішній генеральний прокурор Руслан Кравченко, попри скандал, що розгорівся через плівки НАБУ, "не відчуває", що має піти з посади.

Посадовець зазначив, що для цього існує певна процедура. За відставку має проголосувати Верховна Рада, це рішення може ініціювати президент. "Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся", – сказав Кравченко.

Водночас він уточнив, що "без колективу нічого зробити не може". Тож його рішення також може вплинути на плани щодо відставки.

Зауважимо, Кравченка викликали на засідання правоохоронного комітету Верховної Ради у вівторок, 8 вересня, після якого він має намір поспілкуватися з журналістами. До того ж генпрокурор має заплановану нараду у президента Зеленського.

Останні новини про розслідування справи "Карфаген"

ВАКС взяв під варту Сергія Куцого до 3 листопада, визначивши альтернативну заставу у 3 мільйони гривень. Куций раніше працював водієм Сергія Кропиви, якого підозрюють у "кришуванні" шахрайських кол-центрів. Кропиву, до речі, теж відправили під варту.

За даними слідства, Куций у 2026 році 10 разів перетинав кордон, зокрема, разом із Кропивою, та був обізнаний про його контакти.

Того ж дня ВАКС обрав запобіжний захід ще одній фігурантці справи – Єлизаветі Івахненко. Її взяли під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Свою причетність до злочинів вона заперечує та стверджує, що оприлюднені записи могли бути змінені або вирвані з контексту.