Понівечені школа та багатоквартирні будинки: наслідки дронової атаки на Самар
- 13 липня російські дрони атакували місто Самар, пошкодивши школу та багатоквартирні будинки.
На місці працюють представники влади, рятувальники, поліція й комунальники.
Уранці 13 липня російські дрони атакували місто Самар. Внаслідок обстрілу постраждала інфраструктура.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про атаку на Самар 13 липня?
У Самарі через російські удари понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. Точні пошкодження ще підраховують фахівці.
На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите,
– вказав Лисак.
Принагідно очільник ОВА нагадав, що відновити пошкоджене майно допомагає й держава. Податися на компенсацію можна через програму "єВідновлення".
Наслідки атаки на Самар 13 липня / фото Дніпропетровської ОВА
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Зауважимо, вибухи у Самарі пролунали близько 11 години ранку. Тип дронів, які атакували місто, наразі не уточнювався.