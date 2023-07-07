У російській Самарі пролунав вибух на заводі: є жертви та поранені

У російській Самарській області трапився вибух на заводі "Промсинтез". Відомо, що цей завод виробляє промислові вибухові речовин для Росії та країн СНД.

Пропагандистські ЗМІ вирішили нібито нічого не приховувати та таки заявили про жертв. Мовляв, є як загиблі, так і поранені. Вибух пролунав орієнтовно о 11:00 7 липня 2023 року.

Дивіться також Над Бєлгородом гучно: окупанти заявляють про атаку дронів на нафтосховище

Що відомо про вибух на російському заводі

Завод "Промсинтез" розташований у російському місті Чапаєвську.

Російський телеграм-канал Baza написав, що нібито, за попередніми даними, вибухнула труба, яка подавала азот на будівлю.

В екстрених службах пропагандистам пояснили, що шість людей загинули, двоє постраждали внаслідок вибуху у виробничому цеху заводу.

ЗМІ писали також, що нібито вибух трапився через демонтаж обладнання під час ремонтних робіт.

Останні вибухи в Росії

6 липня росіянам було тривожно через "бавовну" в Бєлгородській області Росії. Там росіяни заявили, що нібито 9 дронів літакового типу спробували атакувати велике нафтосховище та енергопідстанцію. Однак їхня ППО, мовляв, збила 6 з них.

Тривожно було також у військовій частині в Кубинці під Москвою. Окупанти заявили, що у ніч проти 4 липня нібито частину атакували дрони-камікадзе. Наслідки буцімто "не значні".

Окрім того, вранці 4 липня в росіян "бавовна" лунала у Новій Москві. За даними колишнього співробітника СБУ та експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, це може свідчити про тенденцію до масовості та мати певні результати. Детальніше про його позицію читайте за посиланням.

"Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в Росії та СНД. Завод виготовляє капсули-детонатори, піротехнічні реле, шнури, що детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони та патроновані емульсійні вибухові речовини. Продукцію компанії використовують в гірничодобувній галузі для розвідки нафтових і газових родовищ та видобутку корисних копалин.