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24 Канал Новини України У Самару пролунали вибухи
30 липня, 22:51
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У Самару пролунали вибухи

Дар'я Смородська

Увечері 30 липня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Самару, що на Дніпропетровщині. У регіоні фіксували рух російських БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Самару 30 липня?

У Дніпропетровській області повітряна тривога триває з 20:10. О 20:25 небезпеку оголосили окремо в кількох районах. Дрони рухалися територією регіону, доки не досягли Самару. В місті о 22:41 пролунав вибух.

 