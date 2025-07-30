У Самару пролунали вибухи

Увечері 30 липня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Самару, що на Дніпропетровщині. У регіоні фіксували рух російських БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Дивіться також Вночі вибухи лунали у Бердянську та Приморську Що відомо про вибухи в Самару 30 липня? У Дніпропетровській області повітряна тривога триває з 20:10. О 20:25 небезпеку оголосили окремо в кількох районах. Дрони рухалися територією регіону, доки не досягли Самару. В місті о 22:41 пролунав вибух.