Під час пожежі на Львівщині загинула жінка та 11-річна дитина
Джерело:ДСНС Львівщини
Вранці 27 червня у Самборі на вулиці Калнишевського сталась пожежа в житловому будинку. Пожежники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння вогню.
На момент прибуття вогнеборців, з вікон другого поверху вибивалось полум'я. Пожежу ліквідували о 5:40.
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У будинку знайшли тіла двох людей
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 54-річної жінки та її 11-річної дитини. Вогонь знищив перекриття між другим поверхом і горищем на площі 70 квадратних метрів та речі домашнього вжитку.
Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання. Над ліквідацією вогню працювали 15 людей та 3 одиниці спецтехніки.
Подібні випадки в Україні
- 20 червня через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу у Харкові зайнялась масштабна пожежа. Спочатку був сильний спалах і високий стовп полум'я, підгоріли близько п'яти дерев – їх вже загасили.
- Цього ж дня у Гатному на Київщині блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цього спалахнула пожежа. На місці працювала поліція і ДСНС.
- Крім того, у Києві 17 червня горів багатоквартирний будинок на вулиці Червоної калини. Вогонь охопив верхні поверхи будинку.