У Самборі на Львівщині відкрили склад для гуманітарної допомоги

11 березня 2022 , 17:31
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжує розширювати мережу складів з доставки гуманітарних вантажів Україною.

Один новий склад відкрився у Самборі на Львівщині за адресою вул. Вокзальна 1/16. Тож туди також можна доставляти гуманітарну допомогу. Вже звідти вантажі будуть розподілятись по вагонах та відправлятись до тих міст, які через військову агресію Росії проти України найбільше потребують допомоги.

Актуально З Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні можна дістатися безплатними автобусами

Також в Укрзалізниці нагадали, що зараз найбільш пріоритетними типами вантажів є:

  • медикаменти;
  • засоби гігієни;
  • продукти харчування довготривалого зберігання;
  • одяг;
  • бутильована вода;
  • дитячі продукти (їжа, підгузки тощо);
  • спальні мішки та каримати.

Більше деталей про гуманітарні вантажі можна отримати за посиланням.

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Автор: Марта Пономаренко