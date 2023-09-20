Намагався втекти до Польщі: у ДБР розкрили нові деталі щодо побиття чоловіка у Самбірському ТЦК

Чоловіка, якого побили у Самбірському ТЦК, спіймали на кордоні з Польщею. Він намагався нелегально перетнути кордон, але його затримали правоохоронці.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону прокоментувала скандальний випадок у ТЦК. Вона наголосила, що слідчі враховують усі факти щодо побиття та погроз від працівників військкомату, передає 24 Канал.

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Сапьян підкреслила, що на відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як військові били чоловіка по голові та завдавали ударів по тілу. Ці кадри будуть долучені до матеріалів досудового розслідування. Нині потерпілий перебуває на обстеженні у лікарів.

Після допиту слідчі встановили, що чоловік родом з Харківщини. Сапьян пояснила, що чоловік опинився у ТЦК, бо його затримали на кордоні з Польщею.

Чоловік призовного віку. Його було затримано на кордоні з Польщею, він намагався нелегально перетнути кордон. Відповідними службами було складено протокол про порушення правил перетину державного кордону. Але за таке правопорушення є адміністративна відповідальність, тобто людина мала просто сплатити штраф,

– повідомила Сапьян.

Тоді чоловіка відправили до ТЦК, аби він став на облік, оскільки є військовозобов'язаним. Уже в самому військкоматі чоловіку "порадили" пройти військово-лікарську комісію та йти на фронт. Проте чоловік відмовився.

"Те, що ми бачили на відео, це ніби продовження цих подій. Але це жодним чином не виправдовує військових ТЦК", – зауважила Сапьян.

Двох військовослужбовців, заступника начальника одного з відділів Самбірського ТЦК і військовослужбовця-водія, які чинили протиправні дії, наразі затримали. Зараз ДБР готується оголосити їм підозри. За словами Сапьян, це можуть зробити до кінця дня, а також, можливо, сьогодні, 20 вересня, військовослужбовцям ТЦК буде обраний запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Підозра готується за такими статтями Кримінального кодексу як "Незаконне позбавлення волі", "Катування" та "Перевищення військовою службовою особою повноважень". Якщо провина буде доведена, то людину можуть позбавити волі за цими статтями на строк від 5 до 10 років у залежності від того, яке рішення ухвалить суд,

– повідомили у ДБР.

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