Саме 9 травня Європа може завдати удару по путінській військовій машині

Європа має можливість завдати удару по путінській військовій машині саме в день, який він досі називає радянським "днем перемоги". Запровадження санкцій на постачання нафти та нафтопродуктів, а потім, сподіваюся, і газу, зможе добити російську економіку.

Санкції, які були запроваджені до цього моменту, зробили російській економіці боляче, але не настільки, щоб зупинити військову машину.

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Європа все розуміє

Курс рубля тримається, гроші для підтримання штанів військовим та бюджетникам надходять – за нафту та газ росіянам платять досі і навіть більше, ніж у минулі роки. Лічильник грошей, які Європа сплачує росіянам з початку війни, вже перевалив за 55 мільярдів євро. Цих грошей вистачає і на виживання, і на надсилання до України ракет і солдатів.

Добра новина в тому, що більшість Європи це розуміє. Керівництво Європейської комісії та урядів розуміють, якою є ціна російських енергоносіїв. І планують їх позбутися не лише для допомоги України. Це вже питання європейської безпеки. І у всіх країнах ЄС, окрім Угорщини, громадська думка схиляється до боротьби з росіянами.

Дані свіжого соцопитування показують: переважна більшість європейців підтримує дії ЄС, скеровані на "позбавлення залежності від російського викопного палива".

Але санкції проти російської нафти викликали неабияку хвилю супротиву, бо для Кремля – це незворотня втрата ринку та найбільшої статті прибутку. Путін задіяв проти прийняття санкцій весь можливий "арсенал", намагаючись зупинити поразку. Інструменти старі й прості – гроші та брехня проплачених "експертів та аналітиків".

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Ембарго на російську нафту: хто проти

Проти запровадження ембарго на нафту зараз виступають Угорщина, Чехія, Словаччина та Болгарія, які наполягають на більш тривалому перехідному періоді. При цьому, заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.

Замінити поставки російської Urals є чим. Коли у 2019-му році росіяни вимушені були на кілька місяців зупинити нафтопровід "Дружба" через забруднення нафти, не сталося ніякої катастрофи і постачання здійснювалося через інший нафтопровід.

Угорці просто торгуються – намагаються вибити в Європейської комісії компенсацію за втрачені прибутки та вирішити питання доступу до "ковідних" грошей. Адже насправді залежать їх політики не від нафти, а від солодких цін, на які росіяни їх підсадили, як на методон.

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Посіяти розбрат в ЄС пробує і "Газпром". Він нещодавно надіслав європейським компаніям листа, в якому описав сіру схему сплати за газ. У кращих традиціях російської дипломатії "Газпром" пропонує "пропєтлять" між санкціями і механізмами сплати в рублях. Просто для того, щоб посіяти сумніви в дієвість європейських правил.

Росіяни знають, за що платять: "винятки" в ембарго, які вимагають в уряді Орбана, можуть розвалити структуру всіх енергетичних санкцій. Бо якщо дати можливість втекти від них Угорщині, то домовитися про спільну відмову від російського газу буде ще важче.

Але і тут в Європи є чим відповісти.

По-перше, Орбана легко перекупити. Такі політики не працюють за ідею, а добробут його країни все-таки залежить від ЄС. Де, наприклад, заблокували фінансування постковідної допомоги для Будапешта.

По-друге, для Європейської комісії – це вже питання не тільки безпеки, а керованості блоку. Вони не мають права подарувати Путіну день перемоги над єдністю Європи.

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